53 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ مساء أمس السبت.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 305 حالات، بينما سجلت 43 حالة خطيرة منها 28 حالة تخضع للتنفس الصناعي.

وبلغ عدد المصابين النشطين، وفق الوزارة، 4,716 مصابًا، في حين اجتاز عدد المصابين التراكمي سقف الـ 20 ألف حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 15,664 حالة.

وعلى صعيد النظام التعليمي، ذكرت الصحة الإسرائيلية أنه تم تسجيل إصابة 714 شخصـ وإغلاق 215 مؤسسة تعليمية ظهر فيها الوباء، إلى جانب فرض الحجر الصحي على 21,555 شخصًا.