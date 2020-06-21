روسيا: أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أبريل

وطن: أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل نحو 7.7 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، أي أدنى حصيلة منذ 30 أبريل الماضي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي رصد 7728 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 7889 إصابة يوم أمس).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 584680، بما في ذلك 236858 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ2.5 ألف حالة نشطة منذ يوم أمس).

وسجلت الغرفة خلال اليوم الأخير وفاة 109 مصابين بـ"كوفيد-19" (مقابل 161 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الوباء في البلاد منذ 25 مايو.

وارتفعت بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 8111 حالة وفاة.

وتماثل 5119 شخصا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 339711.

المصدر: (RT)