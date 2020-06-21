الحكومة عن رواتب الموظفين: حين يكون لدى وزير المالية اجابة سيعلن عن ذلك

وطن: قدم الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم اعتذاره باسم الحكومة للموظفين العموميين لعدم صرف رواتب شهر ايار حتى الان.

وقال ملحم خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم مع وزيرة الصحة " نحن نعتذر للموظفين على هذا التأخير في صرف الرواتب رغم ان الامر ليس بايدينا ".

واضاف ملحم "نعد ان يدرس وزير المالية الامر بجدية عالية، وفي اللحظة التي يكون لدى الوزير اي امكانية للاجابة عن هذا التساؤل سيخرج ويجيب الموظفين" عن ذلك.

واضاف ملحم "نعتذر للموظفين ، الذين يشاركون ويحترمون الظروف التي نعيشها، وفي اللحظة التي يكون لدى وزير المالية ما يتوفر لصرف الوراتب بأي نسبة، فانه سيعلن عن ذلك".