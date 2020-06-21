الصحة: تسجيل 43 اصابة جديدة في فايروس كورونا في الخليل ونابلس وطولكرم

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة صباح اليوم الاحد عن تسجيل 43 اصابة بفايروس كورونا.

وأضافت الوزيرة الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الأحد، مع الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن حصيلة الإصابات في فلسطين 1022 إصابة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة باستثناء حالة واحدة في محافظة الخليل احتاجت إلى الإدخال لقسم العناية المكثفة.

وتابعت: قمنا بإصدار تعليمات بإعادة فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات، ونطلب من جميع المستشفيات الأهلية والخاصة رفع جاهزيتها استعداداً لأي طارئ لا سمح الله. وأصدرنا تعليمات بمنع الزيارات في المستشفيات، والسماح بمرافق واحد فقط للمريض مع التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة.

وقالت وزيرة الصحة إنه تم إعادة افتتاح أقسام الطوارئ والكلية في مستشفى الخليل الحكومي بعد تعقيمها، فيما ستتم إعادة سحب العينات للمرضى المقيمين داخل مستشفى نابلس التخصصي وللطواقم الطبية، وفي حالة كانت نتائجهم سلبية سيغادرون المستشفى إلى منازلهم للحجر لمدة 14 يوماً، وسيتم تعقيم المستشفى وإعادة فتحه أمام الجمهور .

وأوضحت أنه تم أخذ عينات من المرضى المقيمين في قسم الأورام في مستشفى بيت جالا الحكومي، والحجر عليهم داخل القسم منذ يوم الأربعاء الماضي، وسيتم إجراء فحص آخر لهم اليوم، وفي حال كانت نتائجهم سلبية فستتم مغادرتهم القسم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، ثم سيتم تعقيم القسم وتطهيره.

وأضافت وزيرة الصحة أن 270 مواطناً من أبنائنا العالقين في جمهورية مصر العربية سيصلون اليوم أرض الوطن، وستقوم طواقم وزارة الصحة باستقبالهم على معبر الكرامة وإجراء الفحوصات اللازمة، حيث سيتم إدخال جميع الذين تظهر نتائجهم سلبية إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً ثم سيتم أخذ عينات منهم بعد انتهاء حجرهم. أما المواطنين الذين تظهر نتائجهم إيجابية فسيتم نقلهم إلى مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة.

وأشارت إلى إلى أن لدى وزارة الصحة حالياً مركز النويعمة التابع للأمن الوطني في أريحا، وهو مجهز بالكامل في حال اقتضى الأمر لاستخدامه، شاكرين لسيادة اللواء نضال أبو دخان سرعة استجابته وتعاونه الكامل معنا لتجهيز المركز.