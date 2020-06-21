مقتل مواطن في جنين

رام الله- وطن: فتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقا، صباح اليوم، في حادثة مقتل شاب (28 عاما) من سكان محافظة الخليل في جنين .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الشرطة ابلغت عن وجود صوت لاطلاق نار في احد العمارات السكنية بمدينة جنين، على الفور تحركت قوة من فرع المباحث العامة والتحقيق والاجهزة الأمنية وبحضور النيابة العامة والطب الشرعي الى المكان وتم العثور على جثمان مواطن مصاب باعيرة نارية وضربة باداة حاده في منطقة الراس.

واضاف ارزيقات بانه تم نقل الجثمان لمشفى جنين الحكومي. كما قرر وكيل النيابة تحويله الى معهد الطب العدلي في محافظة نابلس للوقوف على ملابسات الحادثه.