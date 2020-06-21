الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزلهما في سلوان

وطن: أجبرت بلدية الاحتلال في القدس الشقيقين فراس وإياد دعنا، من بلدة سلوان على هدم منزلهما ذاتياً وهو قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص.

وقال المقدسي إياد دعنا إنه ورغم سعيه مع شقيقه لتحصيل تراخيص للمنزل إلا أن بلدية الاحتلال رفضت ذلك، الأمر الذي دفعهم لتوكيل محامين لإبطال قرار الهدم بمبالغ كبيرة دون فائدة.

وأشار دعنا إلى أن بلدية الاحتلال قامت بإرغامه وشقيقه على تنفيذ قرار الهدم بأيديهما وإلا سيجبران على دفع أكثر من 50000 شيكل في حال قام الاحتلال بالهدم.

ومنذ مطلع العام الجاري أجبر الاحتلال أكثر من عشرين مقدسياً على هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص وبعد تهديدهم بدفع غرامات باهظة حال تنفيذه عملية الهدم.

المصدر: عرب48