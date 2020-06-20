دولة الاحتلال.. وفاة واحدة و 294 إصابة جديدة بكورونا

وطن: سجلت دولة الاحتلال، السبت، وفاة بفيروس كورونا و294 إصابة، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 20 ألفا و633، بينها 305 وفيات، و15 ألفا و659 حالة تعاف.

والخميس، سجلت دولة الاحتلال أعلى معدل يومي للإصابات منذ اكتشاف الجائحة بالبلاد في شباط الماضي، بواقع 349 حالة.

وعاودت معدلات الإصابة بالفيروس الارتفاع مجددا في دلوة الاحتلال مؤخرا، في ظل تسهيلات أقرتها الحكومة من بينها فتح المدارس والشواطئ والمطاعم والمقاهي.