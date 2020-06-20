النقل والمواصلات تقرر إغلاق مديرياتها في الخليل ونابلس

وطن: أعلنت وزارة النقل والمواصلات، مساء السبت، إغلاق مديرياتها في محافظتي الخليل ونابلس، في إطار قرار رئيس الوزراء بشأن إغلاق المحافظتين لمنع تفشي فيروس كورونا.

ووفق تعميم للوزارة، فإنه "إنفاذاً لقرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في محافظات الوطن، ولاحقاً للخطوات التي أقرها رئيس الوزراء لمواجهة خطر تفشي فايروس كوفيد 19 ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، فقد تقرر إغلاق مديريات النقل والمواصلات في محافظة الخليل (الخليل، دورا، يطا) لمدة 5 أيام اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 21/ 6/ 2020".

وفي تعميم آخر، أكدت الوزارة أنه "إنفاذاً لقرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في محافظات الوطن، ولاحقاً للخطوات التي أقرها رئيس الوزراء لمواجهة خطر تفشي فيروس كوفيد 19، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، فقد تقرر اغلاق مديريات النقل والمواصلات في مدينة نابلس لمدة يومين اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 21/ 6/ 2020".