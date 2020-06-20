محافظ الخليل: الوضع الوبائي تطلب اتخاذ إجراءات غير مسبوقة

وطن: أعلن محافظ الخليل، جبرين البكري مساء السبت، أنه تم إغلاق المحاكم الشرعية في محافظة الخليل لمدة 5 أيام مع التزام الموظفين في بيوتهم.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن الوضع الوبائي يحتم اتخاذ اجراءات غير مسبوقة لحصر البؤر الوبائية، لافتا أن الاغلاق بالمحافظة يشمل جميع المرافق ما عدا المخابز والصيدليات والبقالات.

وحذر من مخالفة الإجراءات، قائلا إن أي منشأة تخالف اجراءات السلامة والوقاية سيتم اغلاقها.

ونبه إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التزاما كبيرا من المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما دعا العمال بالداخل إلى التعاون مع الجهات المختصة لضمان عدم نقل العدوى وانتشارها.