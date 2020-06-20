محافظ جنين يقرر منع كل اشكال التجمهر في المحافظة

وطن: قرر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مساء السبت، منع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج والاجتماعات وبيوت العزاء وكل أشكال التجمهر، منعا قاطعا وتحت طائلة المسؤولية القانونية، في إطار إجراءات لمنع تفشي كورونا.

وفي تعميم صادر عنه، شدد الرجوب أن على جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر و المقاهي والمطاعم، الالتزام بشروط السلامة العامة وكل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء.

وهذا نص التعميم الصادر عن محافظ جنين:

تعميم صادر عن محافظ محافظة جنين اللواء أكرم الرجوب بخصوص التدابير الوقائية الجديدة في محافظة جنين .

الأخوة المواطنون في محافظة جنين الأبية ،مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في عدد من محافظات الوطن والتي جائت كنتيجة لعدم الاستجابة للتعليمات و التدابير الوقائية ، فقد قررنا

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وبالرجوع إلى الإجراءات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء بالخصوص بتاريخ 2020/6/20 ، قررنا ما يلي :

1) تمنع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج والاجتماعات وبيوت العزاء وكل أشكال التجمهر، منعا قاطعا وتحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك ابتداء من تاريخ 2020/6/21 .

( يرجى من الأخوة اصحاب القاعات الالتزام بإغلاقها تحت طائلة المسؤولية ) .

2) على جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر و المقاهي والمطاعم، الالتزام بشروط السلامة العامة وكل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء.

3) ستقوم فرق السلامة العامة في المحافظة برئاسة الشرطة وطواقم الصحة ووزارة الاقتصاد بتنفيذ جولات مكثفة على جميع المرافق والمؤسسات والمتاجر والمنشآت للتأكد من اتخاذها للتدابير الوقائية وتطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة بكل قطاع، ومن لم يلتزم سيتم اغلاق محله فورا .

4) على جميع المؤسسات الحكومية العاملة في المحافظة تقليل حركة موظفيهم خارج محافظة جنين إلا بما تقتضيه الحاجة، كما يرجى من مؤسسات القطاع الخاص العمل وفق هذا الإطار .

5) ان الالتزام بالتدابير الوقائية الشخصية يعتبر إجراء اجباري على جميع المواطنين الالتزام به وتتمثل هذه التدابير بالحفاظ على مسافة آمنة بين المواطنين وعدم التجمهر وارتداء الكمامات في الأسواق والمرافق العامة وأماكن العمل .

6) كل من يخالف هذه الإجراءات أو يكسر شروط الحجر سيعرض نفسه للمسائلة أمام القانون .

7) أبناؤنا العالقين في الخارج والذين سيتم استقبالهم اعتبارا من يوم غد سيتم إجراء فحوص طبية لهم وسيطلب منهم حجر انفسهم في بيوتهم لمدة اسبوعين، لذا نرجو منهم الالتزام التام بذلك .