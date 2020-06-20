140 من اعضاء الكونغرس الأميركي يوقعون على وثيقة تعارض ضم اجزاء من الضفة

وطن: وقع 140 من أعضاء الكونغرس الأميركي على وثيقة يعارضون فيها نية اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

واكد ناشطون متضامنون مع الحق الفلسطيني ممن يتابعون الحملات التشريعية أنه حتى مساء يوم الجمعة، وقع نحو 140 عضو كونغرس على الوثيقة التي ترفض الضم، بينما التوقعات أن يصل العدد الى نحو 200 عضو كونغرس سيكون بينهم اعضاء من الحزب الجمهوري، كما يتوقع أن تصدر هذه الوثيقة في الأيام القليلة الماضية، حيث أنها لا زالت قيد التحديث.

وأشارت ذات المصادر الى أن اللوبي المؤيد لجرائم اسرائيل في الولايات المتحدة "ايباك" يقوم بمحاولة مكثفة لسحب التوقيعات والحيلولة دون توقيع آخرين عليها.