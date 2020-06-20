وزيرة الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 22 إصابة في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة نابلس.

ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين منذ الصباح إلى 108 إصابات، والحصيلة الإجمالية في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 979 إصابة.

تحديث الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين:

• مجمل الإصابات: 979 إصابة

• مجمل حالات التعافي: 594 حالة

• مجمل حالات الوفاة: 5 حالات

• مجمل الإصابات النشطة: 380

• الحالات النشطة مقسمة كما يلي:

محافظة القدس: 38 حالة

محافظة رام الله والبيرة: 6 حالات

محافظة بيت لحم: 5 حالات

محافظة الخليل: 280 حالة

محافظة قلقيلية: 3 حالات

محافظة نابلس: 26 حالة

محافظة طولكرم: حالة واحدة

محافظة جنين: 4 حالات

محافظة أريحا والأغوار: حالتان

المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 15حالة