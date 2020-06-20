رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة لوطن: ندعو التجار ورجال الأعمال لاتخاذ إجراءات الوقاية ونرفض الإغلاق الشامل أو الجزئي

وطن: أكد عبد الغني العطاري، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، ضرورة التزام التجار وكل المنشآت والقطاعات الاقتصادية بإجراءات السلامة الضرورية، لمنع تفشي فيروس كورونا، في ظل تزايد حالات الإصابة بالعدوى.

وفي حديث لوطن، السبت، دعا العطاري التجار ورجال الأعمال إلى اتخاذ أقصى سبل الوقاية والإجرءات الاحتياطية المطلوبة.

لكن العطاري عبر عن رفضه عودة سياسة الإغلاق الشامل أو الجزئي لكل المؤسسات والقطاعات، مطالبا بعدم اتخاذ أي قرارات في هذا الاتجاه، لما سيعود بالضرر على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

كما أكد على ضرورة تشديد إجراءات السلامة من قبل فرق التفتيش والرقابة، وتكثيف حملات الرقابة والحزم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن خلال مؤتمر صحفي إغلاق محافظة الخليل ومنع الدخول والخروج منها، ومنع كل اشكال التجمهر في جميع المحافظات وتحت طائلة المسؤولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي برام الله، أعلن خلاله اشتية أيضا إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة، للسماح للطواقم الطبية بمتابعة الخريطة الوبائية فيها.

وقال اشتية إن على جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها بالإضافة للمقاهي والمطاعم، في كل المحافظات، الالتزام بشروط السلامة العامة وكل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء.