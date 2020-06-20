السعودية ترفع حظر التجول مع تواصل تعليق العمرة

وطن: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، رفع حظر التجول بشكل كامل في جميع مناطق المملكة، ابتداء من الساعة السادسة من صباح الأحد، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وقال مصدر في الداخلية السعودية، إنه "بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالتدابير الوقائية، تم اتخاذ مجموعة من القرارات".

كما سيستمر تعليق العمرة والرحلات الدولية وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية حتى إشعار آخر. كما سيظل تجمع أكثر من 50 شخصا محظورا.