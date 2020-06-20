احتجاج في كفر ياسيف بالداخل على تواطؤ الشرطة في قضايا العنف

وطن: شهدت بلدة كفر ياسيف في الداخل، اليوم السبت، وقفة احتجاجيّة ضد جرائم العنف في البلدة، وكان آخرها مقتل الشاب أدهم ناطور (20 عاما)، الثلاثاء المنصرم.

وندّد المحتجون بتواطؤ شرطة الاحتلال وتقاعسها في كبح العنف والجريمة في كفر ياسيف بشكل خاص، وفي أراضي الداخل ككل.

ورفعوا صور ناطور، ولافتات تدعو إلى نبذ العنف مثل "لن نصمت بعد اليوم" و"كفى للعنف.. كفى لسفك الدّماء" و"السلاح يقتلنا، اجمعوه" و"أوقفوا حمّام الدم".

يذكر انه منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، سجلت 39 جريمة قتل بين اوساط الفلسطينيين بالداخل.