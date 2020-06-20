الخارجية: البدء بإجلاء الفلسطينيين العالقين في تركيا نهاية الشهر الجاري

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه تم تحديد 28 و29 حزيران/يونيو الجاري موعدا للبدء بإجلاء الفلسطينيين العالقين في تركيا، وذلك بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن ذلك تم بموافقة من الأشقاء في الأردن، موضحة أن سفارة دولة فلسطين لدى تركيا، ستعلن عن الترتيبات التفصيلية المتعلقة بذلك، وعلى المعنيين متابعة إعلانات السفارة.