محافظ بيت لحم يعلن عن إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا"

وطن: أعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم السبت، عن جملة من الإجراءات الاحترازية الجديدة في ضوء التطورات حول انتشار فيروس "كورونا"، والكشف عن إصابات جديدة في المحافظة.

وأوضح حميد، في بيان له، أنّ الإجراءات تشمل تقييد الحركة للنقل العام؛ تمهيدًا لوضع حواجز حديدية في الطرقات؛ للتأكد من سلامة القادمين إلى المحافظة، وتقليل عدد الزيارات.

وذكر أن المحافظة أمام سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تركز على ضبط التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية في المساجد والكنائس والأماكن العامة، لافتًا إلى أن خيار إغلاق المحافظة غير مطروح في الوقت الحالي.

وأوعز حميد بتنفيذ الإجراءات ابتداءً من يوم غد الأحد، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية حتى لا تفوق الإصابات قدرة النظام الصحي.