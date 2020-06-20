عائلة احمد الاعور المقدسية.. "طرقنا كل الابواب وحاولنا ان نصل لوالدي ولكن دون جدوى، ولانعرف سبب اعتقالهم "

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أفراد من عائلة عبد المنعم الأعور المقدسية من بلدة سلوان، قبل ايام أفرج عن الابن ويخضع الوالدين لجلسات محاكم سرية بحسب نجلهم أحمد عبد المنعم الاعور.

ويقول احمد في حديث لوطن، يوم 31/5/2020 اعتقلت قوات الاحتلال والدي (52عاما) من المنزل الساعة 2 فجراً بعد اقتحامه وتفتيشه بطريقة همجية وتخريبه، وهو الان يخضع لمحاكم سرية، ومنع من زيارة المحامي أو ان يحضر جلسات المحاكم، ومنذ ذلك اليوم يبقيه الاحتلال في مركز تحقيق المسكوبية.

قبل يومين اعتقلت قوات الاحتلال شقيقي جبريل ووالدتي ايمان الأعور، بنفس الطريقة الهمجية، حيث اعتقلو جبريل الساعة 2 فجرا وبعد ساعة تم اعتقال والدتي التي تبلغ من العمر 45 عاما، وأبقو عليها في المسكوبية ومُنعت من زيارة المحامي.

وأِشار الى أن والدته مريضة بشكل مزمن وكبير، فقد تأجل اجراء عمليات جراحية عديدة للاوتار الصوتية لها، ولديها كسر في الحوض وورم في الكبد وتضخم، وسكري وضغط، والوالد يعاني من الديسك وصفار في الكبد، ولفت الى أن لديه شقيق ثاني في الأسر منذ ثلاث سنوات.

وقال أحمد: "طرقنا كل الابواب وحاولنا ان نصل لوالدي ولكن دون جدوى، كل شيء يجري معهم بشكل سري، ولانعرف سبب اعتقالهم الى اليوم، لكن اعتقال شقيقي جبريل جرى من اجل الضغط على والدتي وبقي 4 ساعات فقط لدى الاحتلال وأُفرج عنه بعد ذلك، ولم يُحقق معه، بل أخبروه ان اعتقاله جرى حتى لايتصدى لاعتقال والدته في حينه".