القبض على شخص أطلق النار في أحد الأعراس في جنين

رام الله- وطن: قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية على شخص قام بإطلاق النار في احد الأعراس في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه وبناءاً على بلاغ ورد إلى الشرطة عن وجود إطلاق نار في احد الأعراس في إحدى قرى محافظة جنين .

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية المشتبه به بإطلاق النار، وعليه تم استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة لمنزل المشتبه به وتحركت قوة مشتركة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى منزل المذكور وإلقاء القبض عليه .

وأضافت بأن المشتبه به مطلوب للشرطة القضائية وبحقه مذكرات قضائية لعدم دفع الدين بقيمة سبعة آلاف شيكل وتم التحفظ عليه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا .