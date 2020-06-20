51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس

رام الله- وطن: أعلنت وزيرة الصحة د.مي كيلة، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطين مرضى سابقين، بينهم 49 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 84 إصابة، والحصيلة الإجمالية في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 954 إصابة.

الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين:



• مجمل الإصابات: 954 إصابة

• مجمل حالات التعافي: 592 حالة

• مجمل حالات الوفاة: 5 حالات

• مجمل الإصابات النشطة: 357

• الحالات النشطة مقسمة كما يلي:

محافظة القدس: 38 حالة

محافظة رام الله والبيرة: 6 حالات

محافظة بيت لحم: 5 حالات

محافظة الخليل: 258 حالة

محافظة قلقيلية: 5 حالات

محافظة نابلس: 23 حالة

محافظة طولكرم: حالة واحدة

محافظة جنين: 4 حالات

محافظة أريحا والأغوار: حالتان

المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 15حالة