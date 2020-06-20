محافظ سلفيت: سنطبق القانون على كل من لا يلتزم باجراءات السلامة والوقاية من الفايروس

رام الله- وطن: أكد محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل انه مع ارتفاع وتيرة الاصابة بفايروس كورونا في مختلف المناطق، على جهات الاختصاص تطبيق القانون وفرض عقوبات رادعة على كل من لا يلتزم او يتهاون باجراءات السلامة الوقائية من فايروس كورونا في المحافظة، مع الاستمرار بتنفيذ الجولات التفتيشية المكثفة في جميع بلدات وقرى المحافظة.

وقال المحافظ كميل "ان ما نشهده من تزايد ملحوظ في دائرة الاصابة والاختلاط يعني ان الوباء بدأ بالتفشي، وان الرهان على الوعي والتزام الافراد لم يرقَ الى المستوى المطلوب، ومع ذلك كل التحية والمحبه للحريصين وهم كثر".

واضاف "امام كثافة اعداد المصابين بالفايروس لابد من اخذ الحيطة والحذر، ونخشى ان نفقد السيطرة ان استمرت حالة اللامبالاة"؛ لافتا ان كل شخص بإمكانه حماية نفسه والاخرين بوعيه والتزامه باجراءات الوقايه وبتقوى الله، مؤكدا ان المصلحه العامه امر مقدس.