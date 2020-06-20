مصرع 4 أطفال سوريين بحريق في الأردن

وطن: لقي أربعة أطفال سوريين أشقاء حتفهم بعد اندلاع حريق في خيمتهم داخل إحدى المزارع جنوب عمّان.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان، إن "فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت صباح اليوم السبت مع حريق نشب في ست خيم داخل احدى المزارع الواقعة على طريق المطار (جنوب عمان)".

وأوضح إنه "نتج عن الحريق وفاة أربعة أطفال أشقاء يحملون الجنسية السورية تبلغ أعمارهم عام وثلاثة أعوام وثمانية أعوام وعشرة أعوام إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم".

وأضاف أن "فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي (في عمان)".

وبحسب المتحدث فإنه "تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق".

ويشكل اللاجئون السوريون، جزءاً كبيراً من القوى العاملة في قطاع الزراعة في الأردن ويقيم الكثير منهم في خيم عشوائية لا تتوفر فيها شروط السلامة.

المصدر: (AFP)