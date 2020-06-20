إصابات جديدة بكورونا في قاعدة جوية أمريكية باليابان

وطن: أصيب عدة أشخاص آخرون بفيروس كورونا المستجد، في قاعدة ميساوا الجوية الأمريكية في محافظة أوموري شمال اليابان.

وأشارت القاعدة، في بيان لها نشر اليوم السبت، إلى أنه تم اكتشاف العدوى، بين أفراد عسكريين وصلوا إلى القاعدة في 15 يونيو.

وشددت على أن المصابين لم يغادروا أراضي المنشأة العسكرية وهم الآن في عزلة. لكنها لم تقدم أية معلومات عن أعدادهم.

في 17 يونيو، أصدرت القاعدة بيانا حدد الإصابات بمرض كوفيد-19، بين الطيارين الذين وصلوا أيضا إلى المنشأة في 15 يونيو.

ووفقا لمعطيات قناة NHK التلفزيونية، جرى الحديث عن 3 مصابين في ذلك الوقت.

المصدر: (تاس)