الضفة خلال الـ24 ساعة الماضية.. مواجهات واعتقالات

وطن: شهدت مناطق التماس في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الفائتة مواجهات عنيفة، واعتداءات من المستوطنين، تخللها اعتقالات واعتداءات واصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء امس شابين خلال تواجدهما قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، ونفلتهما إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر محلية " إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين عبد الرحمن ماجد محمد الحاج حسن (18عامًا) ومحمد محمود نوفل (17 عامًا) أثناء تواجدهما قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحاجز الشمالي لمدينة البيرة.

ورشق الشبان دوريات جيش الاحتلال بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات، بينما ردت الأخيرة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأصيب الطفل وديع فادي صلاح (15 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، برضوض وجروح مختلفة، إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة مستوطنين هاجموا الطفل صلاح أثناء تواجده في محيط منزله بمنطقة أبو سود غرب البلدة القريب من الشارع الالتفافي الاستيطاني (60).

وأوضحت أنه تم مطاردته والإمساك به ودفعه من علو ما أدى الى إصابته برضوض وجروح مختلفة.

وأصيب عشرات المواطنين، مساء امس بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت قرب مقبرة العيزرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق.

ومنع مستوطنون ، عائلة فلسطينية من الوصول إلى منزلها في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، إن مستوطني "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين في حي تل الرميدة وسط الخليل، منعوا بحماية جنود الاحتلال، أفرادا من عائلة "أبو عيشة" من الوصول إلى منزلهم في المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس شابين من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن "مستعربين متنكرين بمركبة مدنية فلسطينية اختطفوا شابًا لم تعرف هويته بعد، عقب إيقافه وسط بلدة قباطية، وتم نقله إلى جهة مجهولة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وائل كميل من قباطية بالقرب من معسكر سالم غرب جنين، عقب استدعائه للتحقيق.