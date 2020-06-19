اغلاق قراوة بني زيد بعد تسجيل اصابة حالتين بكورونا

وطن: قررت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اغلاق قرية قراوة بني زيد الغربية بعد تسجيل اصابة حالتين بفيروس كورونا في القرية لجد وجدة خالطا قريبة لهما قادمة من الداخل المحتل .

واوضحت د.غنام ان طواقم الطب الوقائي تعمل على نقل الحالتين الى مركز العناية الاحترازية في مستشفى هوغو تشافيز، وان الطواقم الطبية تعمل على حصر خريطة المخالطين وسحب العينات منهم .

ودعت المحافظ غنام كافة المواطنين للالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.