الأردن: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا جميعها غير محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1008.

ووفقا للموجز الإعلامي الصادر اليوم الجمعة عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فإن الإصابات توزعت على "حالة واحدة بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر، إضافة إلى 6 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 3 أردنيين، و3 من جنسيّات أخرى".

ووفقا للموجز فقد "سُجِّلت 11 حالة شفاء اليوم في مستشفى الأمير حمزة".