محافظ نابلس يقرر اغلاق صالات الافراح، المطاعم، دور العبادة، النوادي وصالونات الحلاقة منذ صباح الغد

وطن: قرر محافظ محافظة نابلس إبراهيم رمضان وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ والاطلاع على توصيات اللجنة الصحية باغلاق عددا من القطاعات في المدينة عقب ازدياد عدد الاصابات المسجلة بفايروس كورونا.

وقرر المحافظ اغلاق صالات الافراح والدواوين، المقاهي والنوادي وصالات الرياضة والمراكز التعليمية بما فيها الجامعات والكليات، المساجد والكنائس، المطاعم و"يسمح فقط بخدمة التوصيل وتسليم الطلبيات"، وصالونات الحلاقة.

ويبدأ تنفيذ قرار الاغلاق من فجر الغد السبت ، حتى يتسنى لفرق الطب الوقائي القيام بواجبها وحصر المخالطين وفق الخارطة الوبائية.

