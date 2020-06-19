"محدث" .. 73 اصابة بالكورونا منذ صباح اليوم

وطن: أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة عن تسجيل 8 اصابات جديدة بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في تحديث لها في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم انه جرى تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 7 حالات في محافظة الخليل (مدينة الخليل 5 حالات، مخيم الفوار حالتان)، وحالة في بيت لحم، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 73 إصابة، وفي جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 868 إصابة، بينها 271 إصابة نشطة.

وجاءت اخر تحديثات الحالة الوبائية كما يلي:

مجمل الإصابات: 686 إصابة

مجمل حالات التعافي: 592 حالة

مجمل حالات الوفاة: 5 حالات

مجمل الإصابات النشطة: 271

• الحالات النشطة مقسمة كما يلي:

محافظة القدس: 38 حالة

محافظة رام الله والبيرة 4 حالات

محافظة بيت لحم: 5 حالات

محافظة الخليل: 177 حالة

محافظة قلقيلية: 5 حالات

محافظة نابلس: 20 حالة

محافظة طولكرم: حالة واحدة

محافظة جنين: 4 حالات

محافظة أريحا والأغوار: حالتان

المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 15حالة