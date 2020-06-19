استخبارات الاحتلال: الوقت مناسب للضم الفوري لأجزاء من الضفة الغربية

وطن: أعدت استخبارات الاحتلال وثيقة تسرد أسباب الضم الفوري من قبل الحكومة لمناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وتشير ورقة الموقف الصادرة عن وزارة الاستخبارات إلى أن التوقيت مناسب لضم أجزاء من الضفة الغريبة، وذلك خاصةً بفضل دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقول وثيقة اليوم الجمعة: "من غير الواضح كيف سيبدو الدعم الأمريكي بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".

ويعارض جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، خطة الضم.

ويرى معارضون أن خطة الضم انتهاك للقانون الدولي، ويخشون أن تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، خاصةً الأردن.

وقللت وزارة الاستخبارات، حسب الوثيقة، من خطر التهديد الذي يمثله ضم الحكومة الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، في ظل تقديراتها بأن السلطة الفلسطينية تعارض استخدام العنف في هذا التوقيت.

ولا يتوقع معدو الوثيقة حدوث "اضطرابات شديدة" في الأردن، "خاصةً إذا لم تحدث اضطرابات في يهودا والسامرة" أي الضفة الغربية.

ويضيف معدو الوثيقة أن حركة حماس في قطاع غزة لا تريد جولة جديدة من الصراع، وأن الشعب الفلسطيني غير مبال إلى حد كبير ومهتم بمشاكل الحياة اليومية.

وكتبت الوزارة في الوثيقة أن المجتمع الدولي منشغل في الوقت نفسه بمكافحة فيروس كورونا.

ولم يذكر معدو الوثيقة أسباباً تمنع الضم، رغم معرفة وكالة الأنباء الألمانية بأن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تناقش أيضاً التحديات المحتملة لقرار الضم.

ومن المقرر أن تبدء أولى خطوات الضم الإسرائيلي في 1 يوليو (تموز) المقبل.