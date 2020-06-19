تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في نابلس والخليل

رام الله - وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بينها 14 في مدينة نابلس و10 بمحافظة الخليل (3 في تفوح، و6 في حلحول، وحالة في العروب).

وأوضحت الكيلة، أنه بتسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم في محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، إلى 63 إصابة حتى الساعة 15:46، وفي جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس "كورونا" في فلسطين إلى 858 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، فيما بلغ مجمل حالات التعافي 592 حالة.

وبينت أن مجمل الإصابات النشطة بلغ 261 إصابة، كالتالي: 38 حالة في محافظة القدس، و4 في محافظة رام الله والبيرة، و4 بمحافظة بيت لحم، و170 في محافظة الخليل، و5 في محافظة قلقيلية، و18 بمحافظة نابلس، و4 في محافظة جنين، وحالة واحدة في طولكرم، إضافة لحالتين في محافظة أريحا والأغوار، و15 حالة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).