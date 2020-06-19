اشتية : غدا السبت اجتماع للجنتي الطوارئ والأمن لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة الأعداد المتزايدة في إصابات كورونا

رام الله - وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، أن لجنتي "الطوارئ العليا" و"الأمن"، ستجتمعان غدا السبت لبحث تقارير اللجان الصحية حول الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الوباء في موجته الجديدة.

ودعا اشتية، أبناء شعبنا إلى مزيد من الالتزام باجراءات السلامة العامة حتى نتجنب خروج الحالة الوبائية عن السيطرة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين إلى 834 إصابة، منها 5 حالات وفاة، في حين سجّلت 592 حالة تعاف حتى الآن. كما تبلغ عدد الإصابات النشطة حاليا 218، منها 159 إصابة في محافظة الخليل.