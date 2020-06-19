فيديو.. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تنظيم مسيرة رفضا للضم وصفقة القرن

عمر عساف: على القيادة الارتقاء لمستوى التحديات

وطن: نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجمعة، مسيرة جماهيرية، رفضا لخطط الضم الاحتلالية وصفقة القرن.

وانطلقت المسيرة وسط مدينة البيرة، باتجاه مستوطنة بيت إيل، المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، لوطن، إن المسيرة تنظم بمناسبة يوم الشهيد، وللتأكيد على أن المقاومة الشعبية خيار أساسي لدى الكل الوطني.

واعتبر أن استعداد الشعب الفلسطيني لمقاومة خطط الضم وخطة ترامب يتعاظم يوما بعد يوم.

وأشار رباح أن الجبهة قررت تحويل يوم الشهيد الى فعاليات لتعزيز المقاومة الشعيية بأشكالها وأساليبها كافة، داعيا إلى تشكيل قيادة موحدة من جميع الفصائل، لقيادة المقاومة الشعبية وتفعيلها، وتنظيم العلاقة مع الجمهورـ وتجاوز الانقسام.

بدوره، قال عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف، لوطن، بأنه لا خيار مع الاحتلال إلا المقاومة والصمود على الأرض، داعيا إلى استعادة الوحدة الوطنية ومغادرة استراتيجية التفاوض وبناء استراتيجية وطنية موحدة قائمة على الكفاح.

ولفت إلى أن الفجوة بين النظام السياسي والجماهير، هي التي تضعف فعلها على الأرض، مطالبا القيادة بالارتقاء لمستوى التحديات.