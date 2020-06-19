أحدث إحصائيات كورونا عالميا.. وفاة نحو 456 ألفا

​وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، أن الفيروس أودى بحياة 455,481 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 8 ملايين، و565 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 4 ملايين و508 آلاف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 21 دولة، عن وفاة 257 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 11,379 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشفت نحو 136 الف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,029 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية، والبرازيل، وبريطانيا، وايطاليا، وفرنسا، واسبانيا، والمكسيك، والهند، وبلجيكيا، وايران، والمانيا، وكندا، وروسيا، والبيرو، وهولندا، الدول الـ15 التي تتصدر القائمة العالمية على التوالي من حيث الحصيلة الاجمالية لأعداد الوفيات المعلنة، وهي الآن الدول الاكثر تأثرا عالمياً جراء انتشار الجائحة بين مواطنيها، بعد أن استطاعت الصين التي تعتبر أول دولة انتشر الفيروس على اراضيها، من مكافحته والقضاء عليه، وسط مخاوف من امكانية عودة انتشار الفيروس من جديد فوق اراضيها.