هجوم إلكتروني يستهدف الحكومة الأسترالية

وطن: قال رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، الجمعة، إن هجوما إلكترونيا استهدف مؤسسات الحكومة بكافة قطاعاتها من صناعة وهيئات سياسية وتعليم وصحة وخدمات أساسية.

وأوضح موريسون، في مؤتمر صحفي أن حجم وطبيعة الهجوم الإلكتروني يشيران أن وراءه جهة مدعومة من "دولة ما"، لكنه لم يحدد هوية تلك الدولة المفترضة.

وأردف موضحًا أن "الهجمات استهدفت الحكومة بكافة مستوياتها وتنظيمات سياسية وشركات تقديم الخدمات الأساسية، وجهات تعمل في البنية التحتية".

وتابع قائلا "نعلم أنه هجوم متطور تنفذه جهة مدعومة من دولة نظرا لنطاق الاستهداف وطبيعته".

وكشف رئيس وزراء أستراليا أن وتيرة الهجمات الإلكترونية تتسارع منذ شهور فيما لم يعلن عن خسائر الهجوم وآثاره.

ورفض الإجابة على سؤال وجه له حول ما إذا كانت الصين هي التي تقف وراء هذا الهجوم أم لا، فيما تقول أنباء تناقلتها صحف محلية أن بكين هي تلك الدولة التي يقصدها رئيس الوزراء.