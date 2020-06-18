الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين بينهم ثلاثة أشقاء ووالدهم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الخميس، الدكتور عبد الغني العمري من باب الإسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت العمري من باب الأسباط، واقتادته إلى مخفر الشرطة، ثم نقلته إلى مركز القشلة في البلدة القديمة بالقدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم المواطن منصور أبو غربية وأبناءه الثلاثة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت منزل أبو غربية في حي الصوانة بالطور، واعتقلته وأبناءه رامي ومحمود وأحمد، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، ما أدى إلى اصابتهم برضوض وجروح.