إصابة 5 مقدسيين بكورونا خلال الـ48 ساعة الماضية

وطن: صرح الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا شرقي القدس وكلاليت الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الصحة انه تم تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا في القدس لمواطنين عرب خلال ال 48 ساعة الماضية.

والإصابات الجديدة توزعت على مناطق وأحياء رأس العامود (2) وبيت حنينا (1) ومخيم شعفاط( 1) وكفر عقب (1)، وبذلك يرتفع عدد الاصابات في القدس المحتلة الى 16 اصابة خلال الايام العشرة الماضية.

وناشدت وحدة كورونا المواطنين في المدينة بعدم الاستهتار في موضوع الفيروس والتعايش معه من خلال الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن المرجعيات الصحية حرصا على سلامتهم وسلامة الاطفال وكبار السن والمرضى، مشددة على ان الانتشار الواسع لاعداد المرضى قد يتسبب بموجة اكبر من الاصابات مؤكدة على ضرورة اجراء الفحوصات للكشف عن الفيروس.