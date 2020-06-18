146 حالة وفاة و2103 إصابة و1212 حالة تعافي في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 146 حالة وفاة و2103 اصابة و1212 حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم، اليوم الخميس.

وسجلت حالتا وفاة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الاميركية للمواطنين جميل محمد عبد الفتاح زياد الكسواني (63) عاماً، وعائشة ابو ليله في السبعينيات من عمرها، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 63، وتسجيل اصابة جديدة ليرتفع عدد الاصابات الاجمالي الى 880، وتسجيل حالة تعافي جديدة ليرتفع العدد الى 363 حالة تعافي.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية، للمواطنين: سهام عيسى رشاد الحلو 78 عاما، واسعد سامح اسعد دلول 38، وآمنة يوسف مقاط 62 عاماً، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 32، وتسجيل 14 اصابة جديدة ليرتفع عدد الاصابات الاجمالي الى 74.

وتتواصل السفارة والقنصلية مع ذوي حالات الوفاة والاصابات وتقف الى جانبهم وتقدم لهم اية مساعدة يطلبونها وفقاً لإمكانياتها.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي بتسجيل 8 اصابات جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى 27، تعافي منها 18 حالة سابقا، وسجلت سابقا حالة وفاة واحدة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى نيجيريا بتسجيل اول اصابة بالفيروس في صفوف الجالية في ولاية لاغوس، وهي تحت الرقابة الطبية بالمستشفى، وتم التواصل معها من قبل السفارة ورئيس الجالية لمتابعة حالتها الصحية وتقديم كل ما يلزم لمساعدتها.

وتتواصل السفارة باستمرار مع ابناء الجالية المتواجدين في جميع الولايات النيجرية، وتشدد بضرورة الالتزام بأساليب وطرق الحماية من الفيروس

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية بشكل يومي أحوال الطلبة المعيشية والصحية، خاصة في ظل فرض نظام الحجر عليهم سواء في السكن الجامعي او الشقق التي قامت السفارة باستئجارها للبعض منهم لضمان سلامتهم في ظل ارتفاع وتيرة الاصابات. وتواصل السفارة تقديم خدماتها القنصلية حيث تم تجديد جوازات سفر لخمسة من طلبتنا من خلال الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية موزمبيق انها تمارس عملها كالمعتاد وتقدم الخدمات القنصلية لكل من يطلبها، وتواصل متابعة الوضع الصحي والمعيشي لافراد الجالية، وتؤكد انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوفهم.

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى استراليا ونيوزيلندا والباسفيك متابعة اوضاع الجالية ومنظماتها المختلفة، وتتابع شؤون وأوضاع الطلاب والزوار والعالقين منهم سواء في استراليا او نيوزيلندا، وتتصل بهم بشكل منتظم للإطمئنان على أحوالهم وتزودهم بأية خدمات يحتاجونها. من جانب آخر، تقوم السفارة بالعمل من أجل تجنيد الأموال اللازمة لصالح صندوق "وقفة عز". وكذلك العمل مع الحكومة الاسترالية والمنظمات غير الحكومية لتأمين الدعم للقطاع الصحي في فلسطين. كما تستخدم السفارة منصات التواصل الاجتماعي للبعثة العامة لنشر كافة المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا.

وتتابع السفارة اوضاع العالقين من الطلبة والزوار لتأمين رجوعهم إلى الوطن، وتقوم بتنظيم اجتماعات مستمرة ومنظمة بين البعثة العامة لفلسطين ومنظمات الجالية الفلسطينية للتشاور في كافة الأمور الوطنية والمحلية، وتحث السفارة الجالية الفلسطينية على تنظيم العديد من النشاطات الوطنية والسياسية والنشاطات المتعلقة بالتأثير في صنع القرار في أستراليا ونيوزيلندا.