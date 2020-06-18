شاهد عيان يروي لوطن ماذا حدث مع عائلة وشاح بغزة والاعتداء على المناضلة أم جبر.. الشرطة في غزة تنفي الاعتداء

وطن: قالت عائلة وشاح إن الشرطة في غزة، اعتدت مساء اليوم، على أم جبر وشاح "عميدة أمهات الأسرى" وعلى عدد من أفراد العائلة، كما اعتقلت عدد من أبنائها.

وتم نقل أم جبر واثنتين من بناتها الى المستشفى لتلقي العلاج عقب إصابتهن برضوض وجروح جراء الاعتداء.

وأفاد شاهد عيان مقرب من العائلة لـوطن، بأن القضية تعود لشكوى تقدم بها أحد الجيران لفتح تم إغلاقه منذ أكثر من 25 عاما، حيث قام أحد الجيران بالبناء على قطعة أرض عند المدخل الأخر للشارع فتم إغلاقه من الجانبين لاحقا.

وأوضح شاهد العيان أنه صدر أمر من المحكمة بفتح الشارع، حيث حضرت جرافة وعدد من عناصر الشرطة لهدم غرفة لعائلة وشاح لفتح الشارع ليؤدي إلى منازل الجيران وليس لإزالة كافة التعديات على الشارع من قبل جميع المعتدين على الشارع.

وأضاف أن عائلة وشاح شكلت حاجزا بشريا لمنع الهدم، وطالبت بإنفاذ القانون على جميع المعتدين على الشارع وليس فقط على البعض، مما دفع الشرطة لمهاجمتهم والاعتداء عليهم واعتقال عدد منهم "تم الافراج عنهم لاحقا".

من جانبها، أصدر الشرطة في غزة توضيحاً، استنكر فيه "ما نُشر حول اعتداء مُدّعى على الحاجة المناضلة أم جبر وشاح بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وتوقيف ابنها المناضل جبر وشاح، وتنفي ذلك جملة وتفصيلاً".

وقالت الشرطة في بيان لها، إنها "نفذت الشرطة، اليوم الخميس، قراراً صادراً عن محكمة دير البلح بإزالة تعدٍّ عن أحد الشوارع العامة، وفتحه أمام حركة المواطنين في مخيم البريج، بما ذلك غرفة ملحقة بمنزل لعائلة "وشاح"، تم بناؤها بشكل مخالف. وقد تم ذلك بعد تأجيل تنفيذ قرار المحكمة لعدة أشهر لحين التفاهم مع العائلة ومع الأخ "جبر وشاح" الذي نُكنّ كامل الاحترام والتقدير لتضحياته، وتضحيات والدته المجاهدة، والذي كان على علمٍ كامل بقرار الإزالة وموعد تنفيذه".

وأضافت الشرطة في بيانها "نستنكر محاولات بعض المُغرضين قلب الحقيقة، ونشر شائعات وأكاذيب، واستغلال تنفيذ قرار إزالة التعديات لحسابات فئوية ضيقة لا تخدم مصلحة شعبنا".