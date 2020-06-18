بريطانيا تتخطى عتبة الـ300 ألف إصابة بفايروس كورونا

وطن: تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في بريطانيا اليوم الخميس، عتبة الـ300 ألف بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 1.2 ألف حالة جديدة للعدوى خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا تسجيل 1218 إصابة جديدة بالوباء خلال 24 ساعة (مقابل 1115 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة 300469.

وسجلت الوزارة خلال يوم 135 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" (مقابل 184 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد إلى 42288 حالة وفاة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الإصابات والمرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.

المصدر: (RT)