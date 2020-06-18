صندوق النقد: انكماش الاقتصاد الأمريكي قد يفوق المتوقع

وطن: قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الإغلاقات الشاملة المفروضة في الولايات المتحدة طالت فعليا عن المتوقع رغم تخفيف بعض القيود على الحركة.

وأضاف، أن ذلك يشير إلى انكماش في الاقتصاد أكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال جيري رايس، مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم الصندوق، خلال إيجاز دوري عبر الإنترنت، إن التفاصيل ستصدر عندما يعلن صندوق النقد توقعاته المحدثة للاقتصاد العالمي في 24 يونيو الجاري.

وأشار إلى أن الاقتصاد الصيني يكسب زخما، إذ تظهر البيانات تعافيا أقوى من المتوقع في الاستثمار والخدمات على مدى مايو الماضي، لكنه أضاف أن المخاطر تظل قائمة.

المصدر: (رويترز)