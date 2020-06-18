حراك تربوي عربي تقوده الحملة العربية للتعليم للجميع والائتلافات التربوية العربية لنقاش مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية

وطن: أنطلق اليوم قطار المشاورات الوطنية حول مستقبل التربية والتعليم والتي تأتي ضمن مبادرة مستقبل التربية والتعليم التي أطلقتها منظمة اليونسكو وتقودها الحملة العربية للتعليم للجميع والائتلافات التربوية العربية في المنطقة العربية ككل، وخاصة و في كل من مصر واليمن والسودان ولبنان والصومال فلسطين والأردن والمغرب وخلال الفترة القادمة ستنضم باقي الدول العربية لهذه المشاورات المهمة التي تأتي في ظل أزمة كورونا التي أثرت بشكل كبير على قطاع التعليم.

وتهدف مبادرة مستقبل التربية والتعليم إلي إعادة التفكير في التربية والتعليم وعلاقته برسم المستقبل. حيث سيتم إطلاق سلسلة من الحوارات والنقاشات والمشاورات التي تسعى للمساهمة في وضع تصور جديد للتعلم والتعليم في عالم لا ينفك يزداد تعقيداً، ويزداد فيه وضع اللا عدالة والتهميش للفئات الأكثر عرضة للإقصاء والتمييز.

وتسعي الحملة العربية للتعليم للجميع إلى استثمار الأساليب المتعددة والثرية للاستفادة من المعارف الجماعية، وذلك استناداً إلى عملية تشاور مفتوحة وواسعة النطاق يشارك فيها الشباب والمربون والمجتمع المدني والحكومات وقطاع الأعمال التجارية وغيرها من الجهات المعنية. وتضطلع لجنة دولية رفيعة المستوى تضم قادة فكر من مختلف المجالات والمناطق الجغرافية في العالم بتوجيه هذه العملية (الحملة العالمية للتعليم والحملة العربية للتعليم جزء منها). وستُصدر اللجنة تقريراً في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 يقدم رؤية استشرافية مشتركة بشأن سبل استخدام التعليم والتعليم لتمكيننا من تحقيق الذات التي نبتغيها.