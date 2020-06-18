محافظة رام الله والبيرة تقرر إغلاق 5 مقاهي لمخالفتها البروتوكول الصحي

وطن: اتخذت محافظة رام الله والبيرة قراراً، اليوم الخميس، بإغلاق خمسة مقاهي لمخالفتها إجراءات الوقاية وعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي، بناء على توصية لجنة الصحة والسلامة العامة.

وجاء قرار الإغلاق بعد جولة تفتيشية ميدانية قامت بها لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، تبين خلالهاعدم التزام هذه المقاهي بالإجراءات الصحية ما دفعها لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.

ودعت المحافظة كافة المواطنين والمنشآت للالتزام بالبروتوكول الصحي حفاظاً على صحتهم وسلامة المجتمع ككل في ظل تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة على أن لجنة الصحة والسلامة العامة ستكثف من جولاتها التفتيشية لضمان التزام كافة المواطنين بالبروتوكول الصحي المعلن من وزارة الصحة.

يشار إلى أن لجنة الصحة والسلامة العامة التي ترأسها المحافظة تضم مديرية الصحة والشرطة والإقتصاد الوطني والزراعة والدفاع المدني .