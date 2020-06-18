الاحتلال يواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة

وطن: أكد نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة، وجيهان حشيمة من القدس، منذ قرابة عشرة أيام في عزل معتقل "الجلمة".

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن إدارة السجون عزلت الأسيرتين بعد مواجهة جرت مع سجانة في سجن "الدامون".

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن مصير الأسيرتين حمادة وحشيمة.

يذكر أن الأسيرة فدوى حمادة معتقلة منذ عام 2017م، وهي محكوم بالسّجن لمدة 10 سنوات، والأسيرة الجريحة جيهان حشيمة معتقلة منذ عام 2016، وهي محكومة بالسّجن لمدة أربع سنوات، وتُعاني من عدة مشاكل صحية، تفاقمت جرّاء إصابتها برصاص الاحتلال أثناء اعتقالها.