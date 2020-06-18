غانتس: لن أدعم فرض السيادة على مناطق يقطنها فلسطينيون كثر

وطن:قال وزير أمن الاحتلال ورئيس حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، إنه لن يدعم فرض السيادة على مناطق "مع سكان فلسطينيين كثر".

ونقلت القناة "12" العبرية عن غانتس قوله إنه لن يؤيد مخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية، كالذي أعلن عنه نتنياهو، وذلك من أجل منع تصعيد أمني في المنطقة، واعتبر أن "رئيس الحكومة لن يشكل خطرا على اتفاقية السلام مع الأردن وعلى العلاقات الإستراتيجية لدولة إسرائيل مع الولايات المتحدة من خلال خطوة تفتقر للمسؤولية".

وأضاف غانتس: "قبل كل عملية سنحرص على ان تقوم كافة المستويات المهنية باستعراض رأيها، وعلى كل حال لن ندعم فرض السيادة في مناطق يسكنها فلسطينيون حتى نمنع الاحتكاك".

وادعى غانتس أنه "ينبغي العمل مقابل الجانب الفلسطيني وطرح خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين كجزء من عمليا فرض السيادة".