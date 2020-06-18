الأوقاف تدعو كبار السن والمرضى والأطفال إلى الصلاة في البيوت

وطن: دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة المواطنين وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال الى الصلاة في البيوت وتجنب الاختلاط، وذلك في ظل ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الاوقاف حسام أبو الرب إن الظروف الاستثنائية التي نعيشها مع استمرار انتشار الفيروس يتطلب منا أن نخطو خطوات في تجاه ابعاد الأذى والضرر عن أنفسنا وأطفالنا وشيوخنا تطبيقا للحكم الشرعي واستجابة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم)، وتماشيا مع الرأي الصحي بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الامكان.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية، التي تتطابق مع البروتوكول الصحي العالمي في المساجد كلبس الكمامة وإحضار سجادة الصلاة عند صلاة الجماعة، والتباعد، واختصار خطبة الجمعة، والصلاة بحيث لا تتجاوز 15 دقيقة.

وقالت وزارة الأوقاف في وقت سابق اليوم، إنه سيتم إغلاق أي مسجد لا يلتزم بإجراءات السلامة العامة.

وأوضحت المديرية أنه ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فإن على المصلين ارتداء الكمامات، وإحضار السجادة الخاصة بالصلاة.