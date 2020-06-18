باكستان تعلن مقتل 4 مدنيين في اشتباكات مع الهند في كشمير

وطن: لقي أربعة مدنيين باكستانيين على الأقل حتفهم عندما استهدفت قوات حدودية هندية قرى في وادي كشمير المتنازع عليه، بعد أيام من اشتباكات دامية بين القوات الهندية والصينية في المنطقة نفسها.

وقال الجيش الباكستاني في بيان اليوم الخميس إن القوات الهندية أطلقت النار على مواقع للجيش ومدنيين في القرى بأسلحة ثقيلة خلال الليل.

ووقع الحادث عبر خط السيطرة، وهو حدود فعلية تقسم كشمير إلى شطرين تدير أحدهما باكستان وتدير الآخر الهند.

واندلعت اشتباكات قاتلة على الحدود منذ أن قامت الهند بتجريد أجزاء كشمير الخاضعة لسيطرتها من وضع دستوري خاص في أب/أغسطس الماضي.

وقال الجيش الباكستاني إنه أسقط ما لا يقل عن اثنين من مروحيات المراقبة الهندية في الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتها التسلل إلى المجال الجوي للبلاد.

وجاء آخر حادث بين باكستان والهند بعد أيام من مقتل 20 جنديا هنديا على الأقل في اشتباك مع القوات الصينية في المنطقة نفسها في المواجهة الأسوأ منذ عقود.

ويقع كشمير، وهو وادي ذو مناظر خلابة في منطقة الهيمالايا، في قلب النزاعات بين الهند وباكستان والصين، مما يجعله من أكثر المناطق عسكرة في العالم.

وخاضت كل من باكستان والصين حروبا ضد الهند، وهناك مخاوف من أن تتصاعد الاشتباكات الحدودية إلى صراع كامل.