كورونا عالميا: أكثر من 450 ألف وفاة و8 ملايين و379 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- "كوفيد 19"، أن الفيروس أودى بحياة 450,102 شخص في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 8 ملايين، و379 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 4 ملايين و376 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 19 دولة، عن وفاة 241 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 11,589 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الأربعاء، وسجل 128 الف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,914 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمية وكذلك في اعداد الاصابات المعلنة، حيث أعلن عن 753 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات لديها الى 119,885 شخصا، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين، نحو مليونين و232 ألف شخص، منهم اكثر من 23 ألف إصابة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي البرازيل بلغت حصيلة الوفيات 46,510 شخصا، منهم 1,054 الأربعاء، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 955,377 حالة مؤكدة، منهم 26,543 في آخر 24 ساعة.

وفي بريطانيا بلغت حصيلة الوفيات لديها 42,153 وفاة، منهم 184، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 299,251 إصابة، حتى الآن، منهم 1,115 إصابة آخر 24 ساعة.

وفي ايطاليا سجل 43 حالة وفاة الأربعاء، من اجمالي 34,448 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 328 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها الى 237,828 حالة مؤكدة.

وفي فرنسا بلغت حصيلة الوفيات لديها 29,575 وفاة، منهم 28 الأربعاء، وحصيلة 158,174 إصابة، منهم 458 آخر 24 ساعة.

وفي اسبانيا، لم تسجل الأربعاء ولعدة ايام حالات وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات 27,136 وفاة، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 291,763 شخصاً، منهم 355 في آخر 24 ساعة.

والمكسيك أصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 18,310 أشخاص، منهم 730 الأربعاء، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 154,863 شخصا، منهم 4,599 آخر 24 ساعة.

وفي الهند تبلغ حصيلة الوفيات فيها 12,262 وفاة، منهم 341 الأربعاء، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 367,264 شخصا، منهم 13,103 آخر 24 ساعة.

أما في بلجيكا سجل الاربعاء 12 حالة وفاة ليرتفع اجمالي الوفيات 9,675 وفاة، وحصيلة 60,244 إصابة، منهم 89 آخر 24 ساعة.

إيران سجلت 120 وفاة الأربعاء، فيما اجمالي الوفيات 9,185 شخصا، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 195,051 إصابة، منهم 2,612 آخر 24 ساعة.

وألمانيا ارتفعت حصيلة الوفيات فيها الى 8,927 شخصا، منهم 17 الأربعاء، والاصابات الى 190,179 إصابة، منهم 1,797 آخر 24 ساعة.

وفي كندا سجل 41 وفاة الأربعاء، لترتفع حصيلة الوفيات لديها 8,254 شخصا، وسجلت 319 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 99,786 حالة.

وفي روسيا بلغت حصيلة الوفيات لديها 7,478 شخصا، منهم 194 الأربعاء، وحصيلة الإصابات تبلغ 553,301 شخصا، منهم 7,843 آخر 24 ساعة.

والبيرو، سجلت 201 وفاة الأربعاء، وبلغت حصيلة الوفيات 7,257 شخصا، وحصيلة اصابات 240,908 حالات، منهم 3,752 في الساعات الـ24 الاخيرة.

وهولندا سجلت وفاة 4 الاربعاء لترتفع حصيلة الوفيات لديها 6,074 شخصا، وحصيلة الاصابات 49,204 إصابة، منهم 117 آخر 24 ساعة.

241 وفاة و11,589 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 14 دول عربية أعلنت الأربعاء، عن 241 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، العراق، السعودية، اليمن، الجزائر، الكويت، قطر، الامارات، سلطنة عمان، البحرين، موريتانيا، المغرب، تونس، وسوريا، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

حيث سجلت مصر وفاة 84 شخصاً، من مجموع 1,850 حالة وفاة، حتى الان، وعن تسجيل 1,363 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 49,219 حالة.

وسجلت العراق وفاة 61 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 773 شخصاً، كما سجلت 1,554 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 24,254 حالة حتى الآن.

كما سجلت السعودية 39 حالة وفاة، من مجموع 1,091 وفاة حتى الان، كما سجلت 4,919 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 141,234 شخصاً.

كما سجلت اليمن وفاة 30 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 244 شخصاً، وسجلت 17 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 902 حالة حتى الآن.

كما سجلت الجزائر وفاة 11 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 799 شخصاً، كما سجلت 121 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 11,268 حالة حتى الآن.

وسجلت الكويت وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 306 أشخاص، وسجلت 575 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 37,533 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 82 شخصا، كما سجلت 1,097 إصابة جديدة، من مجموع 83,174 إصابة حتى الآن.

والإمارات سجلت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 295 شخصاً، كما سجلت 382 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 43,364 حالة حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان وفاة شخصين، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات إلى 116 شخصاً، كما سجلت 810 إصابات جديدة، من مجموع 26,079 إصابة حتى الآن.

كما سجلت البحرين وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 49 شخصاً، كما سجلت 408 إصابات جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 19,961 إصابة حتى الآن.

كذلك سجلت موريتانيا وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 95 شخصاً، كما سجلت 168 إصابة جديدة، من مجموع 2,223 إصابة حتى الآن.

فيما سجلت المغرب وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 213 شخصاً، كما سجلت 66 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 8,997 حالة حتى الآن.

كما سجلت تونس وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 50 شخصاً، كما سجل 3 إصابات جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 1,128 إصابة حتى الآن.

وفي سوريا سجلت وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 7 أشخاص، كما سجلت إصابة جديدة واحدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 178 إصابة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأربعاء، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت فلسطين 39 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك اجمالي مجموع الاصابات الى 745 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.

وسجلت الصومال إصابة 38 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 2,696 حالة، توفي منهم 88 شخصاً حتى الآن.

فيما سجلت لبنان إصابة 16 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,489 حالة، توفي منهم 32 شخصاً حتى الآن.

وسجلت جيبوتي إصابة 6 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,545 حالة، توفي منهم 43 شخصاً حتى الآن.