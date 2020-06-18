استطلاع لوطن: 81% يؤكدون صعوبة إمتحان الثانوية العامة في مادتي "الرياضيات والفيزياء"

رام الله - وطن: أظهر استطلاع لشبكة وطن الإعلامية، أن أغلبية المصوتين اكدوا صعوبة إمتحان الثانوية العامة هذا العام في مادتي " الرياضيات والفيزياء " بالفرع العلمي وأنه كان فوق مستوى الطلبة الأكاديمي.

وطرحت وطن سؤال الاستطلاع التالي على موقعها الإلكتروني وصفحة الفيسبوك الخاصة بها، "هل كان إمتحان الثانوية العامة هذا العام في مادتي "الرياضيات والفيزياء" بالفرع العلمي صعباً وفوق مستوى الطلبة الأكاديمي؟".

وقد بلغ عدد المصوتين على سؤال الاستطلاع 3100 شخص، أكد 81% منهم ععلى صعوبة امتحاني "الرياضيات والفيزياء"، بينما عارض 19% من المستطلعة أرائهم صعوبة الامتحان.

وتقدمت الفروع التعليمية كافة في مرحلة الثانوية العامة 2020، في العاشر من الشهر الحالي، لامتحان الرياضيات في القدس وغزة والضفة، واشتكى طلبة الفرع العلمي من صعوبة الامتحان وأن كل سؤال يتطلب الوقوف عنده والتفكير بعمق ما جعل الوقت غير كافي.