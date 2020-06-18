إغلاق مستشفى "نابلس التخصصي" وتحويله لمركز حجر بعد إصابة أحد كوادره بـ"كورونا"

وطن: قررت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، إغلاق مستشفى نابلس التخصصي وتحويله إلى مركز حجر للطواقم الطبية العاملة فيه والمرضى الذين كانوا متواجدين داخله، بعد تشخيص إصابة مؤكدة بـفيروس كورونا لأحد كوادره الطبية.

وكان محافظ نابلس إبراهيم رمضان، أكد أن الطب الوقائي في نابلس يعمل في المستشفى على دراسة خارطة المخالطين للمصاب.

وأعلن صباح اليوم، عن تسجيل تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في الخليل ونابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 750.