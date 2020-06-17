واشنطن تهدد بوقف مساعداتها للاردن ما لم تُسلم أحلام التميمي

وطن: تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب المساعدات عن الأردن، من أجل الضغط عليه لتسليم سيدة تتهمها سلطات الاحتلال بالضلوع في عملية فدائية عام 2001، ما تسبَّب في قتل 15 شخصاً، بينهم أمريكيان، في هجوم وقع بمطعم بيتزا مزدحم في القدس المحتلة، حسب وكالة اسوشيتد برس.

كما نقلت الوكالة الأمريكية عن إدارة الرئيس ترامب أنها تدرس "جميع الخيارات" للضغط على الأردن لتسليم أحلام عارف أحمد التميمي، المطلوبة من قبل واشنطن بتهمة "التآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أمريكيين"، التي وجهت اليها عام 2013، وأعلنت عنها وزارة العدل الأمريكية بعد 4 سنوات، وفق الوكالة نفسها.

ومن المرجح طرح مسألة تسليم التميمي خلال حديث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لعدة لجان في الكونغرس، للتعبير عن معارضته لخطط حكومة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية لها خلال أيام.

وتعيش التميمي في الأردن منذ إطلاق سلطات الاحتلال سراحها في 2011، إثر صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.

في المقابل، ترفض السلطات الأردنية طلبات الولايات المتحدة تسليمها، رغم وجود معاهدة لتسليم المطلوبين، بحسب أسوشيتد برس.

وقُبيل ظهور الملك الأردني عبدالله الثاني في جلسة افتراضية مقررة الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2020، مع لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه يمكن استخدام مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية للأردن، كوسيلة ضغط تُرغم السلطات الأردنية على تسليم التميمي.

وأحلام التميمي هي صحفية فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية، وُلدت عام 1980م في مدينة الزرقاء بالأردن، التي غادرتها مع أهلها عندما انتهت من الثانوية العامة إلى فلسطين، حيث بدأت هناك دراستها للإعلام في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، وبعد تخرجها عملت مقدمةً للبرامج في تلفزيونٍ محليّ يبثّ من مدينة رام الله، اسمه "الاستقلال"، حيث كانت تعمل على رصد ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية.

من خلال عملها الصحفي اصطدمت أحلام بواقعٍ قاسٍ ومريرٍ للفلسطينيين، سببه الاحتلال، كانت ذروته خلال الانتفاضة، فقرّرت أن تنضم لكتائب القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس، ومهّد لها ذلك زميل سابق في كلية الصحافة، كان عضواً في كتائب القسام، لتكون بهذا أول امرأة تنضم للقسام، بقرار من عبدالله البرغوثي، الأسير صاحب أعلى حُكم بالمؤبد في سجون الاحتلال حالياً، وقائد كتائب القسام في الضفة الغربية آنذاك.

انخرطت أحلام في أعمال المقاومة بتوكيل من الخلية العسكرية التابعة للكتائب، وساعدها في ذلك عملها الصحفي وتحدثها اللغة الإنجليزية، كما كانت حينها غير محجبة .

وبحسب تصريحات سابقة لها لوسائل إعلام، تقول أحلام إنها اختارت طريق المقاومة لأنه السبيل الوحيد لتحرير الأرض.

قادت الشابة العملية الاستشهادية التي نفذها الاستشهادي عزالدين المصري في مطعم سبارو بالقدس المحتلة، يوم 9 أغسطس/آب 2001، التي أسفرت عن مقتل 15 إسرائيلياً، حيث حدّدت أحلام الطريق الذي سيسلكه المصري من رام الله إلى القدس المحتلة، وفي يوم العملية حملت آلة الغيتار التي كانت مفخخة بالمتفجرات، واصطحبت زميلها عز الدين، وحدَّدت له موقع العملية وتركته يذهب في رحلته الأخيرة، فيما أذاعت هي بنفسها لاحقاً نبأ العملية في محطة التلفاز الذي كانت تعمل به.

لكن في يوم 14 سبتمبر/أيلول من نفس العام، وبعد تحقيقات استخباراتية أشارت إليها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحلام التميمي بعد اقتحام منزل والدها في قرية النبي صالح برام الله، وكانت تلك فترة عزاء والدتها، التي توفيت في الأول من سبتمبر/أيلول 2001.

وقضت أحلام التميمي في سجون الاحتلال 10 سنوات بعد أن حُكم عليها بالسجن المؤبد 16 مرة، بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية استشهادية، وخضعت كغيرها من الأسرى للتعذيب والعزل الانفرادي، وعاشت ظروفاً قاسية في معتقلات الاحتلال.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن أحلام وسلمتها إلى الأردن، البلد الذي أبعدت فيه كحال الكثير من الأسرى الذين تم إبعادهم عن فلسطين، في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2011، ضمن صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" مع حركة حماس، حيث أفرجت سلطات الاحتلال عن 1047 أسيراً، مقابل الجندي جلعاد شاليط الذي كان بحوزة كتائب القسام، كما شملت الصفقة حينها الإفراج عن خطيبها (زوجها لاحقاً) نزار البرغوثي، الذي كان محكوماً بالسجن المؤبد، والذي اعتقل منذ عام 1993.

ومنذ ذلك الحين عادت التميمي برفقة زوجها للعيش في الأردن، لكن في 14 مارس/آذار 2017، طالبت وزارة العدل الأمريكية الحكومة الأردنية بتسليم أحلام، وذلك بعد أن وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) على رأس لائحة "الإرهابيين" المطلوبين بتهمة المشاركة في تفجير مطعم إسرائيلي عام 2001 قُتل فيه أمريكيان، كما وضع المكتب مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانتها.

عربي بوست